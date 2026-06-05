Susuz\'da kamu yatırımları masaya yatırıldı, projelerde son durum değerlendirildi

Susuz'da yapımı devam eden kamu yatırımlarının son durumu, düzenlenen istişare ve koordinasyon toplantısında ele alındı. Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin geleceğine yön verecek önemli projelerde gelinen aşamalar değerlendirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, yeni Hükümet Konağı, yeni Devlet Hastanesi ve yeni Atatürk Ortaokulu projelerinin yüklenici firma temsilcileri, Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Özel İdare ve İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda ilçede yapımı süren yatırımların mevcut durumu ayrıntılı şekilde ele alınırken, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerleyip ilerlemediği değerlendirildi. Özellikle yeni Hükümet Konağı, Devlet Hastanesi ve Atatürk Ortaokulu projelerinde yürütülen inşaat faaliyetleri hakkında yüklenici firma temsilcilerinden bilgi alındı.

Katılımcılar, projelerin tamamlanma süreçlerinde karşılaşılan teknik ve idari hususları görüşerek çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve modern şartlarda sunulmasını hedefleyen yatırımların zamanında tamamlanmasının önemine vurgu yapılan toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımların yakından takip edildiğini belirterek, çalışmaların planlanan süreç içerisinde tamamlanması için ilgili kurumlar ve yüklenici firmalarla iş birliği içerisinde hareket edildiğini ifade etti.

Toplantı, devam eden projelerin mevcut durumlarının gözden geçirilmesi ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasının belirlenmesinin ardından sona erdi. - KARS