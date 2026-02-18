Suuçtu Şelalesi Bahar ile Coştu

Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, gürül gürül akan suyu ile görsel şölen oluşturdu. Karların erimesiyle debisi yükselen şelale, 38 metreden dökülen suyu ve güçlü akışıyla ziyaretçileri büyüledi.

Mustafakemalpaşa'ya yaklaşık 18 kilometre mesafede bulunan doğa harikası, Şubat ayıyla birlikte adeta coştu. Bursa'nın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Suuçtu Şelalesi, çevresini saran kayın ağaçları ve piknik alanlarıyla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Ancak karların erimeye başlamasıyla artan su debisi, şelaleyi çok daha etkileyici bir görünüme kavuşturuyor.

Amatör fotoğrafçılar, doğa yürüyüşçüleri, kampçılar ve dağcılar; günübirlik ziyaretlerle bölgenin tadını çıkarıyor. - BURSA