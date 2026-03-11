Suudi Arabistan'a Balistik Füze ve İHA Saldırıları Engellendi - Son Dakika
Suudi Arabistan'a Balistik Füze ve İHA Saldırıları Engellendi

11.03.2026 04:53
Suudi Arabistan, 7 balistik füze ve 11 İHA saldırısını başarıyla engelledi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, en az 7 balistik füze ve 11 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiği açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, Suudi Arabistan bir kez daha hedef oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan 6 balistik füze ile ülkenin doğusunu hedef alan 1 balistik füzenin engellendiği bildirildi. Ayrıca, ülkenin farklı bölgelerinde en az 11 İHA'nın imha edildiği aktarıldı. - RİYAD

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
03:04
