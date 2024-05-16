Suudi Arabistan\'dan Vezirköprü\'ye turizm programı

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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından organize edilen programla, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren 18 adet yabancı tur acentesi Samsun'un Vezirköprü ilçesine geldi.

Vezirköprü'nün turizm potansiyelini artırmak ve tanıtım kapasitesini yükseltmek amacıyla Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren 18 adet yabancı tur acentesinin katılımıyla program gerçekleşti. Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, misafirleri Şahinkaya Kanyonu turu sonrası, Vezirsuyu Kır Evleri'nde ağırladı. Doğa zenginliği açısından zengin olan Vezirköprü ilçesinin özellikle Şahinkaya Kanyonu ve bir ucu Vezirsuyu Tabiat Parkına uzanan turizm bölgeleri, yerli ve yabancı turistler tarafından son yıllarda ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Geçen yıl yapımı tamamlanarak, yaz sezonunda hizmete açılan Vezirsuyu Kır Evleri, gerek yeşili gerekse eşsiz mavi manzarası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Tanıtım kapsamında Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi ve gönüllü kurumların başlattığı çalışmalar yankı uyandırıyor. İlçenin, eko-turizmde parlayan yıldız olmaya aday olduğu belirtiliyor.

Vezirköprü alternatif turizmde gözde ilçe olacak

Ekoturizm kapsamında, yeşil turizm, alternatif turizm, doğa turizm, yabanıl turizm, macera turizmi, kültürel turizm olarak ilçenin bu yöndeki potansiyelini iyi değerlendireceklerini ifade eden Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, "Turizm, dünyanın en büyük ve en hızlı gelişen sektörü olarak tanımlanmaktadır. Özellikle doğaya dayalı turizm faaliyetlerindeki önemli gelişmeler bu sektöre fayda sağlayan en önemli katkı olarak değerlendirilmektedir. Doğaya dayalı turizmin, seyahat ve turizm sektörünün yükselen bir uzmanlaşma alanını ve önemli bir niş pazarını oluşturduğu ifade edilmektedir. Günümüzde insanların kitlesel turizm hareketleri yerine, alternatif turizm değerlerinin yoğunlaştığı yörelere gitmelerinin temelinde, doğa koruma bilinci ile doğal, kültürel ve geleneksel yaşantıya ilişkin bilgileri elde etmeleri, yerel halk ile iletişimde bulunarak onların yaşantılarını anlamaları ve düzenlenen etkinliklere katılarak, tatillerini bu yörelerde geçirmeye çalışmaları yatmaktadır. Biz de Vezirköprü ilçemizin en doğal haliyle hem ilçe ekonomisine can güç katmak, hem bu yöndeki istihdamı kurumsallaştırmak için gerekli altyapıyı oluşturup çalışmalarımıza devam edeceğiz ve Vezirköprü alternatif turizmde gözde ilçe olacak" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN