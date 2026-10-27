Suudi koalisyon, Husilerin doğu bölgesine attığı 3 füzenin engellendiğini açıkladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru fırlattığı 3 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru 3 balistik füze fırlattığını bildirdi. El-Maliki, bu füzelerin tamamının engellendiğini ve imha edildiğini ifade etti.