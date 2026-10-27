Suudi koalisyon, Husilerin doğu bölgesine attığı 3 füzenin engellendiğini açıkladı - Son Dakika
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Suudi koalisyon, Husilerin doğu bölgesine attığı 3 füzenin engellendiğini açıkladı

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Suudi koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine fırlattığı 3 balistik füzenin engellendiğini açıkladı. El-Maliki füzelerin tamamının imha edildiğini belirtirken Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru fırlattığı 3 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru 3 balistik füze fırlattığını bildirdi. El-Maliki, bu füzelerin tamamının engellendiğini ve imha edildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanPolitikaDünyaYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Suudi koalisyon, Husilerin doğu bölgesine attığı 3 füzenin engellendiğini açıkladı - Son Dakika
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