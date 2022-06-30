T2, açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
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T2, açılışa hazırlanıyor

30.06.2022 13:26
T2, açılışa hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hafta sonu yolculu seferlere başlayacak olan Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında son hazırlıklar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hafta sonu yolculu seferlere başlayacak olan Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında son hazırlıklar yapılıyor. Çevre düzenlemelerinden istasyon temizliklerine ve kart okutma sistemlerinin kurulmasına kadar geniş çalışmalarla T2 hattı açılışa hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 'kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda' projelendirdiği Kent Meydanı-Terminal tramvay hattındaki çalışmalarda artık sona gelindi. Test sürüşlerinin mayıs ayı sonunda başladığı, 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattı, T1 hattı ile entegre edilip Heykel-Terminal arası raylarla birbirine bağlanmıştı. İstasyon isimleri Kent Meydanı, Genç Osman, Beşyol, Fatih-Altınova, Bölge Adliye- Müftülük, Otokop-Orman Bölge, BUTTİM, Panayır, Yeniceabat, Meslek Yüksek Okulu ve Terminal olarak belirlenen hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle yolculu seferlere başlayacak. Böylelikle Heykel'den tramvaya binecek olan Bursalılar, kesintisiz şekilde Terminal'e ulaşma imkanına kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, açılış öncesi hat üzerinde hummalı çalışmalara devam ediyor. İstasyon tabelalarının montajı yapılırken, hat üzerinde ve belirli istasyonlarda çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştiriliyor. Tüm yürüyen merdivenlerde son testler yapılırken, kart okutma sistemlerinin montajı ile istasyonlardaki temizlik çalışmaları da devam ediyor.

"Yeni hattımız hayırlı olsun"

Bursa'ya hizmet etmenin ve verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımın çok konuşulduğunu ve bu alanda yatırımlara çok daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi. T2 hattı ile ilgili daha önce mayıs ayında test sürüşlerinin, temmuz ayında da yolculu seferlerin başlayacağını açıkladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışın bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak olması, mutluluğumuzu ikiye katladı. Bursa'daki raylı sistem hattı 47 kilometreydi. Bu hat ile 56,5 kilometreye çıktı. Yine Emek Şehir Hastanesi hat inşaatı devam ediyor. Görükle hattı ile ilgili çalışmamız olacak. Modern ulaşım sistemini tüm Bursa'ya yaymış olacağız. Hattımızın şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu hattı; sadece terminale değil aynı zamanda BUTTİM'e, GUHEM'e, fuar alanına, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezimize, müftülük, emniyet ve adliye sarayına gitmek isteyen herkes çok rahatlıkla kullanabilecek. İnşallah açılışın ardından, halkımız bu güzergahta da konforlu ulaşımla buluşmuş olacak" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel T2, açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

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