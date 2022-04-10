Tacettinveli Mahallesi'nde çevre düzenlemesi, otopark ve yaya yolu yapılacak - Son Dakika
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Tacettinveli Mahallesi'nde çevre düzenlemesi, otopark ve yaya yolu yapılacak

10.04.2022 14:57
Tacettinveli Mahallesi'nde çevre düzenlemesi, otopark ve yaya yolu yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tacettinveli Bulvarı ile Şiremenli Caddesi arasında 17 bin 800 metrekarelik alanda çevre düzenleme, otopark ve yaya yolu çalışması yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tacettinveli Bulvarı ile Şiremenli Caddesi arasında 17 bin 800 metrekarelik alanda çevre düzenleme, otopark ve yaya yolu çalışması yapılacağını söyledi.

İlçe genelinde ulaşıma önem verdiklerini ve güvenli, seri ve etkin bir ulaşım için yeni yol, bakım ve onarım işlerinin yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarına devam ettiklerin belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "2022 yılında yapılan planlama içerisinde çalışmaları sırası ile yerine getiriyoruz. Bunun için ihaleler yapıyoruz. Ulaşım yatırımlarımız sadece araç trafiğini içine almıyor. Halkımızın yaya, bisiklet ve araçları ile daha rahat ulaşmalarını, park etme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İhtiyaç olan yerlerde çevre düzenleme çalışmaları yapacağız. Kullanıma veya alt yapı çalışmalarına bağlı olarak bozulan asfalt ve kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız devam edecek. Tacettinveli Bulvarı ile Şiremenli Caddesi arasında otopark, yaya yolu ve çevre düzenleme çalışması önemli. Çünkü yerleşim alanları her geçen gün artmaktadır. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Tacettinveli Bulvarı ile Şiremenli Caddesi arasındaki alanda çevre düzenleme, otopark ve yaya yolu çalışması yapılacağını ve bu yıl içerisinde çalışmanın tamamlanarak hizmete sunulacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tacettinveli Mahallesi'nde çevre düzenlemesi, otopark ve yaya yolu yapılacak - Son Dakika


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