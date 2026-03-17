TACEV Robotik Takımı, Türkiye İkincisi!

Tacer Eğitim Vakfı (TACEV) robotik takımı, dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından olan Fibonacci International Robot Olimpiyatlarında Türkiye ikincisi olarak büyük bir gurur yaşattı. Ekip, bu başarısıyla 21 ülkenin katılacağı Avrasya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

İstanbul Tuzla'da önceki gün gerçekleştirilen Mbot Çizgi İzleyen Ortaokul Kategorisi Türkiye Bölge Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. İki gün boyunca üç ayrı tur şeklinde süren yarışmalarda öğrenciler, kendi programladıkları robotlarla hünerlerini sergiledi.

Mentör Mücella Uzunoğlu rehberliğinde yarışmaya hazırlanan TACEV robotik takımı; Ayberk Çam, Osman Taha Özdemir, Ertuğrul Akbaba, Muhammed Miraç Akyüz ve Ahmed Enhar Yavuz isimli 5 başarılı öğrenciden oluşuyor. Çizgi izleyen robot kategorisinde yarışan ekip, mBot robotlarını parkur üzerindeki siyah çizgiyi en hızlı ve hatasız şekilde takip edecek biçimde programladı. Ekip, görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirerek turnuvayı Türkiye 2.'si olarak tamamladı ve ödül ile sertifikalarını teslim aldı.

Sırada Avrasya ve Roma var

Bu önemli dereceyle ilk üçe girmeyi başaran TACEV takımı, 21 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan Avrasya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Takımın nihai hedefi ise burada da dereceye girerek, 18-22 Kasım tarihleri arasında Roma'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası finallerine adını yazdırmak. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yenilikçi bilgisayar bilimi programları sunan TACEV, bu başarısıyla teknoloji ve bilim alanındaki güçlü eğitim altyapısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

"Erken yaşta mühendislik becerisi çok değerli"

Elde edilen başarının ardından takımın vizyonunu değerlendiren Mentör Mücella Uzunoğlu, yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin teknoloji üretimine yönelmesi ve erken yaşta mühendislik düşünme becerisi kazanması bizim için son derece değerli. Öğrencilerimizi robotik, kodlama ve bilim alanlarında desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL