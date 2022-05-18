Tacikistan Heyetinden KAYSO'ya ziyaret - Son Dakika
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Tacikistan Heyetinden KAYSO'ya ziyaret

18.05.2022 10:00
Tacikistan Heyetinden KAYSO'ya ziyaret

Tacikistan Sughd Bölgesi Valisi Rajabboy Ahmadzoda, Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ve beraberindeki heyet Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

Tacikistan Sughd Bölgesi Valisi Rajabboy Ahmadzoda, Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ve beraberindeki heyet Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

Tacikistan heyetini Kayseri Sanayi Odası'nda görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, iki ülke arasında ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yönünde güçlü bir irade olduğunu belirterek, bu ziyaretinde olumlu sonuçları olacağını söyledi.

Geçen yıl Kayseri'den Tacikistan'a 4 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, "2021 yılında 10 üyemiz tarafından Tacikistan'a elektrikli ev aletleri ve mobilya başta olmak üzere 4 milyon 200 bin dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Pandemiye rağmen ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 70'ye yakın bir artışımız var. 6 milyon dolar civarında da ithalatımız var. Elbette bu rakamları yeterli görmüyoruz. İnşallah bu ziyaretlerin yakın zamanda meyvesini vereceğine, dış ticaret hacmimizin katlanarak devam edeceğine inanıyorum. Kayseri bu potansiyele sahip bir ilimiz. Ben ziyaretlerinden dolayı Tacik dostlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci daha sonra Kayseri ve Kayseri sanayisi hakkında heyete detaylı bilgiler vererek, Oda olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Tacikistan Sughd Bölgesi Valisi Rajabboy Ahmadzoda ise, kalabalık bir heyetle Kayseri'ye geldiklerini ve bu ziyaretin ekonomik ve kültürel alanda olumlu sonuçları olacağını belirterek, ev sahipliğinden dolayı KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'ye teşekkür etti. - KAYSERİ

Tacikistan Heyetinden KAYSO'ya ziyaret
Tacikistan Heyetinden KAYSO'ya ziyaret
Tacikistan Heyetinden KAYSO'ya ziyaret
Tacikistan Heyetinden KAYSO'ya ziyaret

YORUMLAR
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Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tacikistan Heyetinden KAYSO'ya ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tacikistan Heyetinden KAYSO'ya ziyaret - Son Dakika
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