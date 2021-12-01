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TADDEF'den Azerbaycan Konsolosuna hayırlı olsun ve başsağlığı ziyareti - Son Dakika

TADDEF'den Azerbaycan Konsolosuna hayırlı olsun ve başsağlığı ziyareti

01.12.2021 15:06
TADDEF'den Azerbaycan Konsolosuna hayırlı olsun ve başsağlığı ziyareti

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Türkiye Azerbaycan Derneği, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğuna bağlı Iğdır konsolosu Elnur Salayev'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Türkiye Azerbaycan Derneği, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğuna bağlı Iğdır konsolosu Elnur Salayev'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal ve Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, konsolosu ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verip hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Azerbaycan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olanlar için başsağlığında bulunan Serdar Ünsal, "Helikopter kazası bizi üzmüştür. Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının başı sağ olsun. Azerbaycan Baş konsolosu Nuru Guliyeve de sizin nezdiniz de başsağlığı diliyorum. Biz bu derneği kurarken hiçbir menfaat ve karşılık beklemeden kurduk. Derneğimizin ilkesi Türkiye ve Azerbaycan'ı karşılıksız sevmektir. Bu felsefe ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiç bir menfaat beklemeden Türkiye ve Azerbaycan'ı karşılıksız sevenler derneğimizin üyesidir. Sivil toplum örgütü olarak her alanda Türkiye ve Azerbaycan'ın sesi olmaya iki ülkenin menfaatleri için mücadele etmeye çalışıyoruz. Özellikle her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Türkiye ve Azerbaycan'ı zorda bırakmayı amaçlayan Ermeni diasporasına karşı mücadele ediyor onların gerçek yüzlerini kamuoyu oluşturarak dünyaya basın yayın aracı ile duyurmaya çalışıyoruz. Çeşitli toplantılarla Ermenilerin gerçek yüzlerini anlatıyoruz. Iğdır'ımıza hoş geldiniz" dedi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğuna bağlı olarak çalışan Iğdır konsolosu Elnur Salayev ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Helikopter kazasından dolayı üzüntülüyüz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Iğdır'da en iyi şekilde görev yapmaya Iğdır halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler umumi liderimiz Haydar Aliyev'in dediği gibi "İki Devlet Bir Milletiz" Dernek çalışmalarınızı basından okuyoruz. Açıklamalarınız ve çalışmalarınız iki kardeş ülke halkını daha çok bir birine bağlayacaktır. Sizler Ulu önder Atatürk'ün dediği gibi "Azerbaycan'ın sevincini sevinciniz, acısını, acı üzüntüsünü üzüntü olarak" görebilen hissedebilen bir derneksiniz. Bütün üyelerinizi kutluyor başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - IĞDIR

TADDEF'den Azerbaycan Konsolosuna hayırlı olsun ve başsağlığı ziyareti
TADDEF'den Azerbaycan Konsolosuna hayırlı olsun ve başsağlığı ziyareti
TADDEF'den Azerbaycan Konsolosuna hayırlı olsun ve başsağlığı ziyareti

Azerbaycan, Türkiye, Iğdır, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TADDEF'den Azerbaycan Konsolosuna hayırlı olsun ve başsağlığı ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TADDEF'den Azerbaycan Konsolosuna hayırlı olsun ve başsağlığı ziyareti - Son Dakika
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