Taha Akgül: Güreşte Hedef Dünya 3'lüsü - Son Dakika
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Taha Akgül: Güreşte Hedef Dünya 3'lüsü

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 2032 Olimpiyatları için uzun vadeli hedefler belirledi.

04.03.2025 17:18
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- Taha Akgül: "Önümüzde uzun vadeli hedefler var"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül:

"Dünya güreşinde ilk 3'e girmeliyiz"

KÜTAHYA - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, göreve yeni başladıklarını ve önlerinde uzun vadeli hedefler bulunduğunu belirterek, güreşin gelişimi için yapılması gereken birçok adım olduğunu söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim olarak hedeflerinden ve planlamalarından bahsetti. Bir sistem kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Akgül, "Şu an kamplarımız başladı. Yapmamız gereken çok iş var. Uzun vadeli hedefimizin 2032 Brisbane Olimpiyatları olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Los Angeles 2028 de bizim için önemli bir hedef. Orada güreşte altın madalyalar kazanmak istiyoruz. Beklentilerin farkındayız ancak bunun için zamana ihtiyacımız var" dedi.

Genç güreşçilere büyük önem verdiklerini dile getiren Taha Akgül, "Bugün güreşen gençler, 2032'nin şampiyonları olacak. Ancak onların ekonomik şartları da önemli. Kulüplerin maaş desteği azaldı. Biz, kulüplerin sayısını ve sporcu imkanlarını artırmaya çalışacağız. Kampların sayısını yükselterek güreşi daha sistemli hale getireceğiz. Devletimizin ve bakanlığımızın desteğiyle bütçemizi en verimli şekilde sporcularımıza yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dünya güreşinde ilk 3'e girmeliyiz"

Avrupa'da elde edilen başarıları değerlendiren Akgül, Türkiye'nin güreşte iyi bir noktada olduğunu da aktardı. Başkan Akgül, "Grekoromen takımımız iki kez Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Serbest takımımız 2023'te Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa'da güçlü bir konumdayız ancak dünya güreşinde de ilk 3'e girmemiz gerekiyor" cümlelerine yer verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türk güreşinin yeni yıldızlara ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, "Artık yeni jenerasyonu yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Avrupa güreşinde iyi bir seviyedeyiz ama dünya güreşinde zirveye çıkmak için mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taha Akgül: Güreşte Hedef Dünya 3'lüsü - Son Dakika

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