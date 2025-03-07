Tahmazoğlu Adıyamanlı Vatandaşlarla İftar Orucunu Açtı - Son Dakika
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Yerel

Tahmazoğlu Adıyamanlı Vatandaşlarla İftar Orucunu Açtı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak için Adıyamanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Deprem sonrası sürekli destek verdiği Adıyaman'da esnafı ziyaret eden Tahmazoğlu, iftar çadırında birlikte akşam yemekleriyle kardeşlik mesajları verdi.

07.03.2025 15:34  Güncelleme: 15:38
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Tahmazoğlu Adıyamanlı vatandaşlarla buluştu

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Adıyamanlı vatandaşlarla ve gençlerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile birlikte Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Adıyamanlı vatandaşlarla ve gençlerle bir araya geldi.

6 Şubat 2023'te tarihinde gerçekleşen ve 11 ili kapsayan asrın felaketinden sonra sürekli Adıyamanlı vatandaşların yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu yıl da onların yanında olarak iftar çadırında vatandaşları, iş yerlerinde esnafı ziyaret ederek Adıyaman'da eğitim gören öğrencileri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile birlikte ziyaret etti.

Adıyaman'da Ramazan bereketi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayında Adıyaman'daki depremzede vatandaşlara iftar çadırında bir araya gelerek sohbet ederek birlik mesajı verdi. Başkan Tahmazoğlu daha sonra Adıyaman esnafı için 25 günde yaptırdığı 55 iş yerlerindeki esnafı ziyaret edip, bol bereketli işler temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tahmazoğlu Adıyamanlı Vatandaşlarla İftar Orucunu Açtı - Son Dakika

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