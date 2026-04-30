Tahmazoğlu\'ndan vatandaşın yüzünü güldüren açıklama

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı öncesinde vatandaşı fırsatçılara mahkum etmeyeceklerinin müjdesini vererek pazartesi günü kurban fiyatlarının açıklanacağını ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban kesme vazifelerini yerine getirebilmeleri için önemli bir adım atıyor. Kurbanlık fiyatlarında spekülasyonlara ve fırsatçılığa izin vermeyeceklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edecek bir fiyatı Pazartesi günü açıklayacağını ifade etti.

"Hem üreticinin hem de vatandaşın yanındayız"

Kurbanlık fiyatı artışı yapmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın kurban ibadetini rahatça yerine getirmeleri için Mübarek Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yılda, kurban fiyatları ile alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Üreticilerimizi ve tüketicilerimizi sevindirecek adil bir fiyatı inşallah Pazartesi günü açıklayacağız. Her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlarımızı fırsatçıların ve aracıların eline bırakmayacağız. Hem üreticimizi hem de tüketicimizi düşünerek bir çalışma yapıyoruz" dedi. - GAZİANTEP