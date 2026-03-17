Tahmazoğlu: "Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz"

17.03.2026 14:48  Güncelleme: 14:49
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Vatanın bütünlüğü ve Türk Ulusu'nun bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda ederek en yüksek mertebeye erişen aziz şehitlerimizi böyle bir günde rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart 1915 tarihinde inanılmaz bir başarının elde edildiği Türk ve Dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünün onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Milletimiz, tarih boyunca hür ve müstakil yaşamayı bir hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Bu nedenle hiçbir güç milletimizi esaret altına alamamıştır. Bundan tam 111 yıl önce milletimizin inancından, ruhundan ve vatan mücadelesinden doğan Çanakkale Zaferi, yalnız tarihe değil milletimizin gönlüne de yazılmıştır. Bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı kutsal destan savaşlara birer örnektir. Çanakkale Zaferi, tarihe sığmayan, hepimize büyük gurur veren bir destandır. Türk Milleti Çanakkale'de kanıyla, canıyla, şerefiyle tarihin akışını değiştirmiştir. Milletimiz böylelikle, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya güçlü şekilde ilan etmiştir. Şehitlerimizi Anma Günü'nün bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü Gaziantep Halkı Kurtuluş mücadelesi verirken bu toprakları 6 bin 317 şehidin kanlarıyla suladı. Bize düşen görev bugünlere gelmemiz için canları pahasına savaşıp bu topraklara kanlarını döken şehitlerimizi yad etmek, onları asla unutmamak ve gelecek nesillere bu kahramanlıkların anlatılmasını sağlamaktır. Bu sebeple bizde Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında başlattığımız Çanakkale ziyaretlerimizde vatan toprağını korumak için canlarını vermiş olan 253.000 şehidimizin bulunduğu Çanakkale'de bu zamana kadar 253.000 öğrencimizi ve vatandaşımızı ecdadıyla buluşturduk. Şehitlerimizi Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ederken, yaşayan gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

