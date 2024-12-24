Tahmazoğlu: "Şehrimiz gazilik unvanını sonuna kadar hak ediyor" - Son Dakika
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Yerel

Tahmazoğlu: "Şehrimiz gazilik unvanını sonuna kadar hak ediyor"

Tahmazoğlu: "Şehrimiz gazilik unvanını sonuna kadar hak ediyor"

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurtuluş Savaşı sırasında Gaziantep halkının destansı bir direniş sergilediğini belirtti.

24.12.2024 15:55  Güncelleme: 15:56
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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurtuluş Savaşı sırasında Gaziantep halkının destansı bir direniş sergilediğini belirtti.

Kentin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği 6 bin 317 şehit ile "Gazilik" unvanını hak ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır. Bu halk ki millet olmanın ve geleceğe güvenle bakmanın bedelini kanıyla canıyla ödemiştir. Antep halkı, hiçbir yerden destek almadan düşman işgaline karşı yaptığı savunma ile Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını ve Milli Mücadelemizin meşalesini yaktı. Vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı, inanç ve kararlılıkla mücadele eden Antep halkı, Şahinbey'lerin, Şehitkamil'lerin Karayılan'ların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde, 6 bin 317 şehit verme pahasına bu şehri düşman işgalinden kurtarmışlardı. Gaziantep, Gazilik unvanını fazlasıyla hak eden, değerli şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadeleyi gören, yaşayan ve bilen insanlarımızın dünyaya tanıttığı kahramanlık destanının sahibidir. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu: 'Şehrimiz gazilik unvanını sonuna kadar hak ediyor' - Son Dakika

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