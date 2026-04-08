Tahran'da Hademi İçin Cenaze Töreni

08.04.2026 22:55
ABD ve İsrail saldırılarında ölen DMO Komutanı Hademi için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Teşkilatı Komutanı Mecid Hademi için cenaze töreni düzenlendi. Törende ayrıca saldırılarda hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney de vefatının 40. gününde anıldı. Başkentteki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, meydanda kurulan platformda Hademi'nin naaşı yer aldı.

Törende ABD ve İsrail'e yönelik tepkiler yükselirken, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları kınandı. Ayrıca ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkese de tepki gösteren kalabalık, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail", "ABD ile müzakereye hayır, teslimiyete hayır" ve "Lübnansız ateşkes İslam'a ihanettir" sloganları attı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, İsrail, Tahran, Yerel, Son Dakika

