Tahtalı Mesire Alanında piknik keyfi - Son Dakika
Üye Girişi

Tahtalı Mesire Alanında piknik keyfi

04.07.2022 13:07
Tahtalı Mesire Alanında piknik keyfi

İmamı Azam Cami Derneği Gençlik Kolları'nın düzenlediği piknik programı, yapılan düzenlemelerle ilçenin gözde dinlenme merkezleri arasında yer alan Tahtalı Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

İmamı Azam Cami Derneği Gençlik Kolları'nın düzenlediği piknik programı, yapılan düzenlemelerle ilçenin gözde dinlenme merkezleri arasında yer alan Tahtalı Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Derince Yenikent Mahallesi'nde yer alan İmamı Azam Cami Derneği Gençlik Kolları çeşitli etkinliklere imza atıyor. İmamı Azam Cami Kur'an Kursu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen son buluşma Derince Belediyesi tarafından düzenlemeleri yapılarak hizmete sunulan Tahtalı Göleti Mesire Alanı'nda gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün de katıldığı programda, İmamı Azam Cami İmam Hatibi Zekeriya Altuntaş, İmamı Azam Cami Derneği üyeleri ve Kuran Kursu hocaları da hazır bulundu.

Programda öğrencilerle sohbet eden Başkan Aygün, Tahtalı Göleti Mesire Alanı'nda yaptıkları düzenlemelere de değindi. İlk etapta Tahtalı Göleti çevresinde yollar tesviye edilip düzeltildi. Ot biçme ve küreme işlemleri ile yeşil alanların bakımlarının düzenli olarak yapıldığı bölgede, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasının ardından mangal yerleri de hazırlandı.

Tahtalı Göleti Doğa Park projesi çerçevesinde bölgedeki ikinci etap çalışmaları da sürüyor. Proje ile birlikte bölgede misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisinin yapımına devam ediliyor. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerinde yapılan bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise üçüncü etap düzenlemelerine geçilecek. Son olarak bölgeye yapılacak karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Doğa Park projesi tamamlanacak. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Tic?aret Bakanı Muş, mesire alanının açılışına katıldı Tic?aret Bakanı Muş, mesire alanının açılışına katıldı Piknik alanlarında atlı devriye dönemi Piknik alanlarında atlı devriye dönemi
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahtalı Mesire Alanında piknik keyfi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:54 Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi
12:44 Trabzonsporlu gençlerin tokat oyunu! Son kalan kişi yüz ifadesiyle güldürdü
12:14 TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz
12:09 2022 yılında kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
12:08 Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
11:57 Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor!
11:50 Üzüm ağacı olan Jabuticaba görenleri şaşkına çeviriyor!
11:47 Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları
11:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır
11:34 Demet Akalın'dan bomba ima: Survivor'da şampiyonun kim olduğunu önceden bildiğini öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 13:10:46. #1.11#
SON DAKİKA: Tahtalı Mesire Alanında piknik keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement