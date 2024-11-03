Takla atan araçtan mucize kurtuluş - Son Dakika
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Yerel

Takla atan araçtan mucize kurtuluş

Manavgat'ta kontrolden çıkan sürücü, takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

03.11.2024 20:08
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Virajı alamayıp takla attı, kazayı burnu bile kanamadan atlattı

ANTALYA - Manavgat'ta kontrolden çıkarak takla atan araç, çamlık alana uçtu. Ters dönen araçtan çıkartılan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side'den Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Oktay C.'nin kullandığı 27 AIZ 421 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çamlık alana takla attı. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri sevk edilirken ters dönen araçtan çıkan otomobil sürücüsü, herhangi bir sorununun olmadığını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Takla atan araçtan mucize kurtuluş - Son Dakika

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