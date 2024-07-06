Takla atan otomobil 100 metre sürüklendi: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Takla atan otomobil 100 metre sürüklendi: 1 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, takla atan bir otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

06.07.2024 23:22
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Takla atan otomobil 100 metre sürüklendi: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de takla atan otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklendiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri karayolu Yeniyapan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. idaresindeki 06 BUH 582 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince alınan yol güvenliğinin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Takla atan otomobil 100 metre sürüklendi: 1 yaralı - Son Dakika

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