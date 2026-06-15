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Taksiciden Örnek Davranış

Taksiciden Örnek Davranış
15.06.2026 15:08
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İzmir'de taksici, yolcusunun unuttuğu değerli eşyaları teslim ederek ödüllendirildi.

İzmir'de bir taksici, yolcusunun aracında unuttuğu değerli teknolojik ürünleri sahibine teslim etti. Örnek davranışıyla takdir toplayan taksici, plaketle ödüllendirildi.

Olay 8 Haziran günü Karşıyaka'da meydana geldi. Taksi şoförü Can Özdel (28), aracına aldığı yolcuları gidecekleri yere götürmek üzere yola çıktı. Yolcuları, Nergiz Goncalar Camii yakınlarında indiren Özdel, rutin bir şekilde çalışmaya devam etti. Bir süre sonra değeri yüksek teknolojik ürünlerin yanlarında olmadığını fark eden yolcular, durumu İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Haber Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede, yolcuların Can Özdel'in kullandığı taksi ile yolculuk yaptığı tespit edildi. Kendisine ulaşan oda yetkililerine ilk etapta araçta unutulan herhangi bir eşya görmediğini bildiren Can Özdel, bir süre sonra bagajdan eşya almak için aracını kontrol ettiğinde teknolojik ürünleri fark etti. Durumu vakit kaybetmeden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bildiren Özdel, daha sonra yolcularla iletişime geçerek unutulan oyun konsolu, bilgisayar, tablet ve sırt çantasını eksiksiz şekilde sahiplerine teslim etti. Örnek davranışıyla takdir toplayan genç taksici, olayın ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından plaketle ödüllendirildi.

"Güzel bir vatandaşlık örneği sergiledi"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Daha önce İzmir'de yaşlı bir teyze evini bulamamıştı, taksici arkadaşımız alıp evine götürmüştü ve karşılığında hiçbir bedel talep etmemişti. Burnu kanayan bir çocuğumuzu da taksi şoförü kardeşimiz hızlı bir şekilde adeta bir ambulans görevi görerek hastaneye yetiştirmişti. Bu olaylar İzmir'deki taksiciliğin kalitesini gösteriyor. Bir eğitim seferberliği başlatmıştık. Bu eğitimin meyvelerini almış oluyoruz. Can kardeşimiz de Karşıyaka'daki durağında müşteri beklerken bir telefon geliyor. Telefona karşılık adrese gidiyor. Müşteriyi oradan alıyor. Müşteri daha sonra can kardeşimizi arayıp 'arabada malzeme unuttuğunu' söylüyor. İlk başta araç koltuğunda eşyaları göremiyor. Fakat daha sonra bagajdan bir eşya almaya kalkarken, malzemelerin bagajda olduğunu fark ediyor. Maddi değeri yüksek elektronik eşyaların bagajda kaldığını görüyor. Müşteriye ulaşıp durumu anlatıyor ve malzemeleri teslim ediyor. Güzel bir vatandaşlık örneği sergiliyor" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız bindikleri taksilerin plakalarına bakmalılar"

Her zaman övündükleri ve gurur duydukları bir haber merkezlerinin olduğuna değinen Başkan Özkan, "Müşteri, bindiği aracın plakasını haber merkezimiz aracılığıyla sistemden belirliyor. Bu sayede kayıp eşyaların bulunması ve diğer olayların çözülmesinde oldukça kolaylık sağlanmış oluyor. Vatandaşlarımız bindikleri taksilerin plakalarına bakmalılar. Plakayı tespit edememişler ve bir sorunla karşılaşmışlarsa, indikleri ve bindikleri yerlerin adreslerini ve saatini haber merkezimize bildirdiklerinde biz hangi araca bindiklerini tespit edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bütün eşyaları eksiksiz teslim ettik"

Yaşadığı olayı anlatan taksi şoförü Can Özdel de "Aracıma yolcumuz bindi. Yolculuklarını gerçekleştirdiler ve araçtan indiler. Fakat aracın bagajında oyun konsolu, bilgisayar, tablet ve çocuğunun çantası kalmış. Yolcumuz indikten bir 15-20 dakika sonra oda haber merkezi tarafından tarafıma ulaşıldı. Koltuğa baktığımda bir şey göremedim. Bir eşya almak için aracın bagajını açtığımda eşyaların orada olduğunu gördüm ve haber merkezine bildirdim. Yolcumuzla iletişime geçtik. Yolcumuzun bütün eşyalarını eksiksiz bir şekilde kendisine teslim ettik. Şoförler odamızın başlatmış olduğu eğitim seferberliği sayesinde eğitimlerimizi aldık. Oda, bizlerin gelişmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor" diye vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, 3. Sayfa, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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