Taksim'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı. Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Törene katılanlar şehitler için saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. - İSTANBUL