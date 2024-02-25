Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bina Görevlileriyle Buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki bina görevlileriyle gerçekleştirilen buluşmada; "Bizler, sizlerle meslektaşız. Binanızda bir şey olduğunda size soruluyor. İlçede bir şey olduğunda bize soruluyor." dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bina görevlileriyle bir araya geldi. Coşkulu bir ortamda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Kayseri Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Aydın, "Arkadaşlarımızla nasıl daha iyi bir iletişimde bulunuruz diye düşünürken bu konuda Mustafa Yalçın başkanımız bize çok büyük destek verdi. Sağ olsun. Sonsuz teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Talas Merkez Bina Görevlileri Dayanışma Derneği Başkanı Vahit Tekin ise derneklerinin açılışından bugüne kadar Başkan Yalçın'ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.
MHP Talas İlçe Başkanı Kahyan Saraç, cumhur ittifakıyla 31 Mart seçimlerinde Başkan Yalçın için çalışmaya tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi. AK Parti Talas ilçe Başkanı Mustafa Kiraz, "Sizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen belediye başkanımıza 31 Mart seçimlerinde de bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vereceğinizi biliyor, hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, sözlerine bina görevlilerine seslenerek "Hepiniz benim kardeşimsiniz. Hepinizi bağrıma basıyorum" diyerek başladı. Başkan Yalçın, cumhur ittifakı adayı olarak gösterildiğine dikkat çekerek, "Beş yıldan beri sizlerle çalışıyoruz. Böyle bir toplantıyı ilk defa mahalle başkanlarımızla yaptık. Sonra halka yönelik ilk toplantıyı da sizinle yapıyoruz. Bu şu demek. Bizim halkımızın, anlayışımızın, devletimizin, vatandaşa dokunan en kılcal damarları yani temsin eden yerleri sizlersiniz. Bir apartmanın temizliğinden güvenliğine her şeyiyle sahipleniyorsunuz. Dernek açılmadan önce de birlikteydik şimdi de birlikteyiz. Size tavsiyemiz birbirinize rakip değil destek olmanız. Zaten böyle görünüyor." ifadelerini kullandı. "Bizim sizinle ortak özelliğimiz var" diyen Başkan Yalçın şöyle konuştu;
"Biz sizinle meslektaşız. Değerli meslektaşlarım siz binanızdan sorumlusunuz, biz ilçeden. Sizin isteklerinizle ilgili dosya masamdan hiç inmedi. Buradakilerin yüzde 90'ınını yaptık. Sizler kendinizle ilgili değil apartmanla, muhitinizle alakalı taleplerde bulunuyorsunuz. Bunun kıymetini bina sakinleriniz çok daha iyi bilmeli. Koronada karantina varken girilmez denildiğinde bile siz göğüslediniz. Allah hepinizden razı olsun. Ben buraya gelecek 5 yılda anlatacaklarımızı değil yaptıklarımı anlatmaya geldim. Yaptıklarımızı anlatıyoruz. Biz birçok çalışmayı sizlerle gerçekleştirdik."
Başkan Yalçın konuşmasının sonunda 5 yılda yapılan çalışmaların önemli kesitlerini bina görevlileriyle paylaştı. Toplantının sonunda bina görevlilerinin sevgine kayıtsız kalmayan Başkan Yalçın, tek tek tokalaşarak teşekkür etti. - KAYSERİ
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