 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç aylar ve Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın, bu özel zaman diliminde düzenlenecek programlara tüm hemşehrileri davet etti ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın\'dan Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı
10.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:41
Abone Ol

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, manevi iklimin başlangıcı olan üç aylar ve Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında üç aylara özel programlar düzenlediklerini belirten Başkan Yalçın, "Üç ayların gölgesi üzerimize düştü. Bu ayların ilki olan Recep ayına giriyoruz. Manevi atmosferi derinden hissedeceğimiz, en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olan bu aylar, ayrıca kandilleri de içerisinde barındırıyor. Bunlardan ilki olan Regaib Kandilini de 11 Ocak Perşembe gecesi idrak edeceğiz. Bu kutlu günlere özel Kur'an-ı Kerim tilaveti ile birbirinden güzel ilahilerle gönüllerimizin coşacağı bir gece gerçekleştireceğiz. 12 Ocak Cuma günü saat 19.30'da Erciyes Kültür Merkezindeki programa bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu vesile ile başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin üç aylarını ve kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Hakk bu gece hürmetine başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa bolluk bereket, huzur afiyet ve sağlıklı günler nasip etsin." ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Regaib Kandili, Mustafa Yalçın, Talas, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı - Son Dakika


10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı

Son Dakika
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35 Peru, Ekvador'daki Olaylar Nedeniyle Kuzey Sınırında Acil Durum İlan Edecek
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:26:28. #1.12#
SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement