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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesindeki Selçuklu Kültür Evi ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cemil Baba Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak sohbet etti. Başkan Yalçın'ın samimi sohbetleri ve vatandaşların memnuniyeti dikkat çekti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
30.01.2024 - 13:06,  Güncelleme: 13:13
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesindeki Selçuklu Kültür Evi ile Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cemil Baba Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak sohbet etti. Başkan Yalçın ile samimi bir sohbet gerçekleştiren bir vatandaşın; "Çok memnunuz, Allah yolunu güzel yapsın" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Başkan Yalçın ilk olarak Talas Belediyesi tarafından kısa süre önce yenilenerek daha fonksiyonel hale getirilen Mevlana Mahalle Meydanı'ndaki Selçuklu Kültür Evi'ne geldi. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyarette Başkan Yalçın, vatandaşlara hal hatır sordu. Başkan Yalçın, gerçekleştirdiği sıcak sohbetlerle hem vatandaşların gönlünü aldı hem de görüş ve isteklerini yerinde dinledi. Başkan Yalçın'ın daha sonraki durağı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cemil Baba Pazar Yeri oldu. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve partililerin de yer aldığı ziyarette Başkan Yalçın, pazar esnafı ile yakından ilgilendi. Başkan Yalçın, ayrıca alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşların da sıcak karşılık verdiği Başkan Yalçın'a ilgi yoğun oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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