Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 100 Apartmana 100 Kütüphane Projesi Türkiye'ye Örnek Oldu - Son Dakika
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Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 100 Apartmana 100 Kütüphane Projesi Türkiye'ye Örnek Oldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın\'ın 100 Apartmana 100 Kütüphane Projesi Türkiye\'ye Örnek Oldu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 100 Apartmana 100 Kütüphane projesinin tüm Türkiye'ye yayılan örnek bir proje olduğunu belirtti. Vali Çiçek, projeyi takdirle karşıladığını ve Talas'ta yapılan çalışmaları önemsediğini ifade etti.

11.07.2024 11:16  Güncelleme: 11:17
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 100 Apartmana 100 Kütüphane uygulamasının tüm Türkiye'ye yayılan örnek bir proje olduğunu söyledi.

Talas Boyçelik ERVA Spor Kulübü açılışında konuşan Vali Çiçek, Başkan Yalçın'ın projelerini takdirle karşıladığını ifade ederek, "Projeyi çok önemsiyorum ve bu projenin özellikle Talas'ta olması çok önemliydi. Çünkü Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın her yerinde mücadele veriyor. Yaptığı projeleri takdirle karşılıyorum. Özellikle sitelerin altında başlattığı kütüphane yapımları, binaların altındaki kullanılmayan alanları kütüphane olarak değerlendirmesi tüm Türkiye'ye yayıldı. Bunun yanında birçok alanda kurduğu sosyal tesisler, Gençlik Merkezindeki emeği, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve her yerde gençlerimiz için projeler yapıyor. Ayrıca başkanımızın kitapla ne kadar haşir neşir olduğunu biliyorsunuz. O yüzden Talas'ta olması önemliydi ve Boyçelik ERVA Spor Kulübü Talas'a çok yakıştı" dedi.

Bir ERVA da Mevlana Meydanı'na

Öte yandan Vali Çiçek, Başkan Yalçın ile birlikte Mevlana Mahalle Meydanında yapılacak olan ERVA Spor Kulübünün yerinde incelemelerde bulundu.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve ASKF Başkanı Mutlu Önal ile bazı bürokratların katılımıyla gerçekleşen inceleme gezisinin ardından Vali Çiçek ve Başkan Yalçın, hem Selçuklu Evi'nde dinlenen yaşlılarla hem de Genç Ofisteki gençlerle sohbet ederek hal hatır sordu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 100 Apartmana 100 Kütüphane Projesi Türkiye'ye Örnek Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 100 Apartmana 100 Kütüphane Projesi Türkiye'ye Örnek Oldu - Son Dakika
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