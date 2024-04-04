Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kadir Gecesi\'ni kutladı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın, mesajında Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğuna dikkat çekerek; "İnsanlığın Kur'an-ı Kerim ile tanıştığı, bin aydan daha değerli olan Kadir Gecemiz kutlu, ibadetlerimiz makbul olsun." ifadelerine yer verdi.

Başkan Yalçın, mesajında iki yıl önce Kadir Gecesi'nde açılışı yapılan Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi'ne de değindi. Başkan Yalçın, "Bu gecenin anlam ve önemine uygun olarak Kayseri'de iki yıl önce bir ilk olan Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi'nin açılışını yaptık. İlginin yoğun olduğu sergide birbirinden kıymetli Kur'an'ı Kerimlerin tıpkıbasımlarını görmek için Tablakaya Mahallesi'ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi ziyaret edilebiliyor." ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın mesajında ayrıca Gazze'de yaşanan katliama da yer verdi. Aylardır saldırı altındaki Gazze'de soykırımın bir an önce son bulması temennisinde bulunan Başkan Yalçın, "Cenabı Allah başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm dünyada zulüm altındaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun." şeklinde duygularını belirtti. - KAYSERİ