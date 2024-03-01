Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk Kızılay Talas Şubesi binasını ilçeye kazandırdı

Türk Kızılay Talas Şubesi binasını ilçeye kazandıran Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kızılay Başkanı Ünal Yüksel ve Kızılay gönüllüleri tarafından övgüyle anıldı.
Başkan Yalçın, deprem döneminde gösterdikleri fedakarlıklar nedeniyle Kızılay gönüllülerine yönelik olarak düzenlenen teşekkür programına katıldı. Burada Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in yanı sıra Kızılay Kayseri Başkanı Cafer Beydilli ve diğer gönüllülerle bir araya gelen Başkan Yalçın, Talas'a böylesine önemli ve anlamlı bir eser kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Binanın deprem döneminde çok yararlı işlere katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Yalçın, emeği geçenlere teşekkür etti.
"BAŞKAN YALÇIN, HAYIRSEVERLERİN ELİNDEN TUTUYOR"
Programda konuşan Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Başkan Yalçın'a verdiği destekler için teşekkür etti.
Şube Başkanı Yüksel şunları söyledi: "Başta bu binanın yapımında hayırseverle birlikte ateşi yakan daha sonra bu ateşin parlamasını sağlayan Başkanımız Mustafa Yalçın Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Eserler, büyük düşüncelerle oluşur. Bu binamız depremden 10 gün önce hizmete açıldı ve depremler sırasında binlerce insanın bu binada barınması ve faydalanması sağlandı. Hayırseverlerin yardımlarıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sırada da hayırseverlerimizin elinden tutan onların önünü açan Başkan Yalçın'a ve Kaymakamımız Yaşar Dönmez Bey'e bir kez daha teşekkür ediyorum."
Daha sonra söz alan Hayırsever Halil Ünal da, Başkan Yalçın'ın katkılarının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Sayın Mustafa Yalçın Başkanımızın buraya yaptığı katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Başkan Yalçın, bu projeye çok büyük destek verdi. Allah herkesten razı olsun." dedi.
Kızılay Kayseri Başkanı Cafer Beydilli de Başkan Yalçın'ın bu binanın ortaya çıkmasında büyük emek verdiğine işaret ederek, "Talas Belediyemiz ve Başkanımız Mustafa Yalçın, Türkiye'ye örnek olacak bir kızılay binası kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Programın sonunda Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Başkan Yalçın, Kaymakam Dönmez ve gönüllülere, desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. - KAYSERİ
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