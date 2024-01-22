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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Milletvekili Murat Cahid Cıngı Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Milletvekili Murat Cahid Cıngı Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı ziyaret etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na ziyarette bulunarak alışveriş yaptı. Başkan Yalçın, pazarda sergilenen el emeği ürünleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Milletvekili Murat Cahid Cıngı Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı\'nı ziyaret etti
22.01.2024 - 12:22,  Güncelleme: 12:27
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı ziyaret ederek alış veriş yaptı.

Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', bu hafta Başkan Yalçın ile Milletvekili Cıngı'yı ağırladı. İkiliye AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünleri inceleyen Başkan Yalçın ve Milletvekili Cıngı, hem alışveriş yaptı hem de vatandaşlarla buluşarak sohbet etti.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Murat Cahid Cıngı ile birlikte el sanatları, ev tekstili ve el emeği göz nuru pek çok ürünün yanı sıra el yapımı gıda ürünlerinin de sergilendiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarımızı ziyaret ederek alış veriş yaptık, bol kazançlar diledik. Tüm hemşehrilerimi her ayın birinci ve üçüncü pazarı Harman Mahallesi Meydanına bekliyorum." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Milletvekili Murat Cahid Cıngı Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Milletvekili Murat Cahid Cıngı Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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