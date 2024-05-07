Talas Belediye Meclisi Gündem Maddelerini Karara Bağladı

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Talas Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan 18 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleşen oturumda 2023 yılı mali yılı kesin hesabının yanı sıra çeşitli imar konuları ile bazı parklara verilecek isimler görüldü. 'Karabeyin Hafızı Mehmet Karakılınç' ve 'Kızılay' isimlerinin parklara verilmesini içeren talepler, Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunda değerlendirilerek karara bağlanacak.

Ali Dağı'nda düzenlenecek yamaç paraşütü etkinlikleri ve diğer hava sporlarıyla ilgili protokoller için Başkan Yalçın'a imza yetkisi verilmesinin de kabul edildiği meclis toplantısında ayrıca 2023 yılı faaliyet raporu hakkında görüş ve düşünceler de dile getirildi.

AK Parti adına görüşlerini dile getiren meclis üyesi Kemalettin Tekinsoy, birçok önemli hizmet ve yatırıma imza atıldığına dikkat çekerek, "Çok önemli işler yapılmış ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuş. Bununla beraber bana göre oscarlık 2 hizmet var. Birisi 'Belediye Mahallemizde' diğeri de 'Şeffaf Oda'. Bu yüzden başkanımız Mustafa Yalçın'ı ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.

MHP adına konuşan meclis üyesi Murat İlhan da yapılan hizmetleri takdirle karşıladıklarını ifade ederek, "Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalışmalar gerçekleştirilmiş. Saymaya kalksak bitmez ama gençler için Espor ve İnovasyon Merkezi ayrı bir konumda. Ayrıca 100 Apartmana 100 Kütüphane gibi hemen dikkat çeken uygulamalar var. Bununla birlikte Talas Millet Bahçesi de takdire şayan yatırımlardan birisi" diye konuştu.

Bazı meclis üyelerinin gündem dışı söz alarak çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından tamamlanan meclis, 9 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yeniden bir araya gelerek Mayıs ayı 2. oturumunu gerçekleştirecek. - KAYSERİ