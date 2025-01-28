Talas Belediyesi 2024'te 1668 Çiftin Nikahını Kıydı - Son Dakika
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Talas Belediyesi 2024'te 1668 Çiftin Nikahını Kıydı

Talas Belediyesi 2024\'te 1668 Çiftin Nikahını Kıydı

Talas Belediyesi, 2024 yılı içinde toplam 1668 çiftin nikah akdini gerçekleştirerek hayatlarını birleştirdi. Temmuz ve ağustos ayları, en çok nikahın kıyıldığı dönemler oldu. Çiftlere, 'Bir Yastıkta' temalı hediyeler de verildi.

28.01.2025 13:34  Güncelleme: 13:37
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Talas Belediyesi'nde 2024 yılı içinde bin 668 çiftin nikah akdi gerçekleştirilerek hayatları birleşti. Temmuz ve ağustos ayları en fazla nikahın kıyıldığı aylar olurken, belediye tarafından 'Bir Yastıkta' temasıyla verilen nikah hediyeleri de çiftlerin mutluluk anısı olmaya devam ediyor.

2024 yılında çiftlerin en çok tercih ettikleri aylar Nisan'dan itibaren yaz ayları olurken, 269 ile en çok nikah Temmuz ve Ağustos ayında kıyıldı. En az nikah kıyılan ay, 55 nikah ile kışın yoğun yaşandığı Ocak ayı olurken, onu 71 nikah ile Aralık ayı izledi. 2024 yılı, nikah kıyılan aylara bakıldığında Eylül ile de yaz sezonunun sürdüğü dönem oldu. Eylül ayında 151 nikah akdi gerçekleştirilirken, 55 çiftin hayatlarını birleştirdiği Ocak ayı ise bir önceki yıldaki sayıyı neredeyse ikiye katladı. Diğer taraftan 62 yabancı çift ise hayatlarını Talas'ta birleştirdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da gerçekleştirilen nikahların 85'ine katılarak çiftlerin heyecanına ortak oldu. Öte yandan Talas Belediyesi tarafından başlatılan "Bir Yastıkta" temalı nikah hediyeleri de dünya evine giren çiftlere hediye edilmeye devam ediyor. Günün hatırası olarak takdim edilen hediyeler arasında; çiftlerin nikah defterini imzaladıkları kalem ile üzerinde 'Bir Yastıkta' ifadesi bulunan mini yastık ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın tebrik mesajı bulunuyor. Başkan Yalçın'ın imzasını taşıyan mesajda "Sevgili kardeşlerim, bu kalemle hayatınızın en önemli sözleşmesini imzalarken yaşadığınız mutluluğun bir ömür boyu sürmesi dileğiyle tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyorum" ifadelerine yer veriliyor.

Diğer yandan Talas Belediyesi, 2022 yılında başlattığı uygulama ile bayram ve dini günler gibi resmi tatil günlerinde nikah akdi gerçekleştiriyor. Böylece, dünya evine girmek isteye çiftler özel günlerde de evliliğe giden yolda ilk imzayı atabiliyor. Bu kapsamda geçen yıl belediyeye başvuran 36 çift, resmi ve dini tatil günlerinde evliliklerini gerçekleştirebildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi 2024'te 1668 Çiftin Nikahını Kıydı - Son Dakika

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