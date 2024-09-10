Talas Belediyesi Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor

Talas Belediyesi Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği çocuklara yönelik kitap ve masal okuma etkinliği devam ediyor. Dünya Okuma Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte Başkan Yalçın, çocuklara devletin gücüne güç katacaklarını söyledi.

10.09.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği yepyeni bir etkinlik olan ilçenin parklarındaki çocuklara yönelik kitap ve masal okuma etkinliği bütün hızıyla sürüyor. Dünya Okuma Günü münasebetiyle düzenlenen ve çocukların eğlenirken öğrendiği etkinlikte konuşan Başkan Yalçın, "Devletimizin gücüne güç katacaksınız. Bütün yaptıklarımız sizin için." dedi.

İlki geçen ay Dedeoğlu Parkı'nda başlayan ve ikincisi Bahçelievler Mahallesindeki Muhsin Yazcıoğlu Parkı'nda devam eden etkinliğin son durağı da yine aynı park oldu.

Dünya Okuma Günü münasebetiyle düzenlenen programda Başkan Yalçın, Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet edip sorularını yanıtladı.

"Eğitime çok fazla önem veriyoruz"

Başkan Yalçın konuşmasına yeni eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyerek başlarken, "Eğitim öğretimin anlamı çok fazla. Onun için biz de bu konuya fazla ağırlık veriyoruz. 7/34 Kütüphane Türkiye'de 3 tane vardı. Sonradan şehrimize bir yenisi daha eklendi. Bunların biri Talas'ta" diye konuştu.

Başkan Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 100 yıl öncesinden bizlere bu vatanı emanet etti. Sizler bu emaneti iki yüzüncü yıla taşıyacaksınız. Bu, çok önemli bir konu. Devletimiz güçlü olsun. Siz de bu güce güç katmak üzere çok çalışacaksınız. Çalışırken de yerine göre eğleneceksiniz, spor da yapacaksınız. Ama mutlaka bir spor dalını lisans düzeyine yapın. Belediyemizin şu an sadece futbolda 450 öğrencisinin olduğu Sporcu Fabrikası var. Buraya kayıt olun. Sonra yabancı dilinizi geliştirin. Bir de bir müzik aleti çalın. Kurslarımıza katılın"

Başkan Yalçın'a öğrencilerden kitap ve kütüphanelerle ilgili sorular gelirken, Başkan Yalçın isteyen binalara kütüphane kurmaya devam ettiklerini söyledi.

Programda çocuklar kitap okumanın yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı etkinliklerle geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar pek çok eğlenceli aktivitelerle buluştu.

Yaklaşık bir saat süren program boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken, aynı zamanda da hikaye kitaplarıyla da hayal dünyalarını süsleyerek ufuklarını geliştirdi.

"Öğrencileri motive ve teşvik ediciydi"

Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan Türkçe Öğretmeni Mustafa Solmaz, "Oldukça güzel bir etkinlik oldu. Öğrencileri motive ve teşvik ediciydi. Okulumuzla da ilgili başkanımızdan taleplerimiz oldu. Sağ olsun olumlu yaklaştı. Öğrencilerimiz de çok mutlu oldu. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan amcaya teşekkür

Etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar da program için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Güncel, Yerel, Yaşam, Dünya, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
17:50 Otomobilin altında kalan küçük çocuk, feci şekilde can verdi Otomobilin altında kalan küçük çocuk, feci şekilde can verdi
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 20:56:17. #1.11#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement