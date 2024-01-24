Talas Belediyesi, Çocuklara Yarıyıl Tatili Hediyesi Hazırladı

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Talas Belediyesi de çocuklara unutamayacakları eğlenceli bir karne hediyesi hazırladı.

Yarıyıl tatili boyunca devam edecek etkinliklerin ilki 'Kar Tanesi' isimli çocuk tiyatrosu oldu. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen gösteriye ailelerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Gösteri sonunda düşüncelerini paylaşan veliler ve çocuklar, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Program sonunda konuşan Meliha Ertaş isimli bir veli, özellikle çocuklar için eğlenceli bir etkinlik olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Fatma Baykal isimli bir başka veli de, "Çok güzeldi, çocuklardan daha çok biz eğlendik çok teşekkür ederiz" dedi. Sevgi Özmen isimli bir veli de, çocuklar için faydalı bir etkinliği olduğunu kaydederek özellikle ara tatile denk getirilmesinin daha bir güzel olduğunu söyledi. Etkinliğe katılan ve mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar da çok eğlendiklerini belirterek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Tatil boyunca devam edecek olan etkinlikleri, 25 Ocak Perşembe Günü 'Körebe' isimli tiyatro oyunu ile devam edecek. Ara tatilin son etkinliği ise 30 Ocak Salı Günü gerçekleşecek olan 'Burnu Kaybolan Palyaço' isimli çocuk gösterisi olacak. 2 seans halinde gerçekleşecek etkinliklerin ilk seansı saat 13.00'te ikinci seansı ise 16.00'da başlayacak.

Talas Belediyesi'nin daha önceki etkinliklerinde olduğu gibi bu etkinliklerin tamamı da ücretsiz olacak. - KAYSERİ