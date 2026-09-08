Talas Belediyesi çöp disiplini için başlattığı bilgilendirmede 150 esnafa ulaştı - Son Dakika
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Talas Belediyesi çöp disiplini için başlattığı bilgilendirmede 150 esnafa ulaştı

Talas Belediyesi çöp disiplini için başlattığı bilgilendirmede 150 esnafa ulaştı
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Talas Belediyesi, cadde ve sokaklarda düzensiz çöp görüntüsünü önlemek için 1 Eylül'de başlattığı çalışmada yaklaşık 150 esnaf ve bina görevlisini bilgilendirdi. Uygulamayla atıkların belirlenen saatlerde uygun kovalarla çıkarılması ve konteynerlerin trafiği engellememesi hedefleniyor.

Talas'ta cadde ve sokaklarda düzensiz çöp görüntüsüne geçit yok. Talas Belediyesi, çevre temizliği ve çöp disiplinini sağlamak amacıyla ilçe genelinde yeni bir bilgilendirme çalışması başlattı. Çevre Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve bina görevlilerini evsel atıkların belirlenen saatlerde çıkarılması ve çöp kovalarının atıklar alındıktan sonra cadde ve sokaklarda bırakılmaması konusunda uyarıyor.

1 Eylül'de başlayan çalışmada yaklaşık 150 esnaf ve bina görevlisine ulaşıldı. Esnaftan ve bina görevlilerinden evsel atıklarını poşetle değil, uygun çöp kovalarıyla ve belirlenen saatlerde çıkarmaları istenirken, atıklar alındıktan sonra konteynerleri kendi alanlarına çekmeleri istendi. Böylece cadde ve sokaklarda oluşan kötü görüntü ve kokunun yanı sıra çevre kirliliği ile konteynerlerin yaya ve araç trafiğinde oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dükkan önlerine de temizlik uyarısı

Ekipler, denetim ve bilgilendirme sırasında esnafa iş yeri önlerinin ve kendi kullanım alanlarının temiz tutulması konusunda da uyarılarda bulunuyor. Uygulamayla yalnızca çöplerin toplanması değil, atıkların düzenli çıkarılması ve ilçe genelinde ortak bir temizlik disiplininin oluşturulması amaçlanıyor.

Başkan Yalçın: "Temiz Talas ortak gayretle mümkün"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, temiz ve düzenli bir ilçe için belediye çalışmalarının vatandaşların duyarlılığıyla tamamlandığını belirterek, "Temiz bir Talas için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şehrimizin temizliği hepimizin ortak sorumluluğu. Çöplerimizi belirlenen saatlerde ve uygun şekilde çıkarmak, konteynerlerimizi atıklar alındıktan sonra kendi alanımıza çekmek ve iş yerlerimizin önünü temiz tutmak kent düzenine önemli bir katkıdır. Talasımızı daha temiz ve yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe taşımak için hemşehrilerimizin desteğine güveniyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi çöp disiplini için başlattığı bilgilendirmede 150 esnafa ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas Belediyesi çöp disiplini için başlattığı bilgilendirmede 150 esnafa ulaştı - Son Dakika
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