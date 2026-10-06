Talas Belediyesi ekim ayı meclisinde 12 gündem maddesi karara bağlandı - Son Dakika
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Talas Belediyesi ekim ayı meclisinde 12 gündem maddesi karara bağlandı

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Talas Belediyesi ekim ayı meclisinde 12 gündem maddesi karara bağlandı
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Talas Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısında 12 gündem maddesi karara bağlandı. İnşaat ve yıkım alanlarının güvenliğine ilişkin madde ile Kiçiköy, Harman ve Tablakaya mahallelerindeki dört parka trafo kurulması talebi komisyona havale edildi.

Talas Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısında ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kararlar alındı. Belediye Meclis Başkan Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda çeşitli komisyonlara ait konular ele alındı. Toplantıda ilçe sınırları içerisinde inşaat ve yıkım alanlarının çevresinin güvenli ve uygun şekilde kapatılması, yaya ve araç geçişlerinin güvenli şekilde düzenlenmesi, gerekli ikaz ve uyarı levhalarının bulundurularak gece görünürlüğünün sağlanması, kamuya ait yol ve kaldırım gibi alanların korunması ve çevre güvenliğine ilişkin diğer tedbirlerin standart hale getirilmesi konusundaki gündem maddesi ilgili komisyona havale edildi. İlçede artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kiçiköy Mahallesi, Harman Mahallesi ile Tablakaya Mahallesi'ndeki dört parkta trafo merkezinin kurulmasına yönelik madde komisyona gönderildi.

Ayrıca Afet İşleri Müdürlüğü bütçesindeki sınıflar arası bütçe aktarımı talebi kabul edildi. Diğer yandan 2027 mali yılı performans taslağı, 2027 yılı mali yılı bütçe taslağı ve 2027 mali yılı gelir ücret tarifesinin belirlenmesine yönelik konular ilgili komisyona havale edildi. Toplantıda konuşan Talas Belediye Meclis Başkan Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, ilçenin gelişmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti. Oturum 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 16.00'da yeniden toplanmak üzere sona erdi.

Toplantının ardından meclis üyelerine AFAD yetkilileri tarafından deprem anı ve sonrasında yapılacaklarla ilgili bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kaynak: İHA
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