Talas Belediyesi Eylül Ayında Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenliyor

Yerel

Talas Belediyesi, eylül ayı sonuna kadar yine önemli kültür sanat etkinliklerine imza atacak.

Konser, sergi, fuar gibi her yaştan ve her kesimden insana hitap edecek etkinlikler, Amir Ateş'in katılımıyla düzenlenecek Karadut Türk Sanat Müziği Konseri ile başlayacak.

Ünlü bestekarın Kayseri için bestelediği eserlerin de seslendirileceği konser, 20 Eylül Cuma günü saat 19.30'da başlayacak.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezindeki konserde solistler Dr. Adnan Çoban ve Sezen Cin Özdemir sahne alacak, TRT Sanatçısı udi Hüseyin İpek de sazıyla eşlik edecek.

Birbirinden değerli çiniler sergilenecek

Talas Belediyesi kültür sanat rüzgarının bir diğer programı da Geleneksel Çini Sanatları Sergisi olacak.

24 Eylül Salı günü saat 14.00'te Su Medeniyetleri Galerisinde açılacak olan sergide, sanatçı Emine Çimen'in eserleri sergilenecek.

Antika fuarı yeniden

Talas Belediyesi tarafından eylül ayı içerisinde düzenlenecek son program ise Antika Fuarı olacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve 5 yıl boyunca aksamadan süren Antika Pazarı'nın devamı niteliğindeki fuar, 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Talas Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde kurulacak Türkiye'nin en büyük antika fuarına, ülkenin dört bir yanından antikacılar katılarak birbirinden değerli ürünleri sergileyecek. Büyük ilgi görmesi beklenen fuarda iki gün boyunca müzayedeler de yapılacak.

Tamamı ücretsiz

Talas Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikler, tüm diğer programlar da olduğu gibi yine ücretsiz olarak takip edilebilecek. - KAYSERİ