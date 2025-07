Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, Yaz Boyunca Öğrencilere Eğitim Vermeye Devam Ediyor

Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi; yaz boyunca teknoloji tutkunu öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimler, temmuz ayının ilk haftasında başladı ve ağustos ayının sonuna kadar aralıksız sürecek.

Her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan merkezde, haftalık ortalama 120 öğrenci eğitim alıyor. Toplamda 9 hafta sürecek programla birlikte bin 080 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Robotik kodlama, Arduino, 3D modelleme ve temel beceri atölyeleri gibi dört ana başlıkta gerçekleştirilen eğitimler, çocuklara sadece bilgi kazandırmakla kalmıyor aynı zamanda onların potansiyellerini keşfetmelerine de imkan tanıyor. Teknolojiye ilgisi ve yeteneği olan öğrenciler, İnovasyon Merkezi bünyesinde oluşturulan özel teknoloji takımlarına seçilerek TEKNOFEST, TÜBİTAK ve benzeri prestijli yarışmalara hazırlanıyor. Böylece öğrenciler, Kayseri'yi ve Talas'ı ulusal düzeyde temsil etme fırsatı yakalıyor. Tüm eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından özenle planlanıyor. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla desteklenen program sayesinde öğrenciler, teknolojik üretim kültürüyle erken yaşta tanışıyor. Gençliğe ve teknolojiye yatırım anlayışıyla hareket eden Talas Belediyesi, bu tür projelerle hem eğitimde fırsat eşitliğini destekliyor hem de geleceğin mühendislerine, yazılımcılarına ve girişimcilerine ilham kaynağı oluyor.

Teknolojinin ve inovasyonun merkezi haline gelen Talas İnovasyon Merkezi, Teknofest KKTC 2025'te tarihi bir başarıya imza atmıştı. Her yaştan öğrenciden oluşan 5 takımıyla Türkiye genelindeki her kategoride finale kalmayı başaran merkez, Türkiye'de bir kurumdan çıkan ve her kategoride finalist olan ekip olarak tarihe geçmişti. Yarışmalarda ortaokul takımı Türkiye şampiyonu olurken, ilkokul takımı Türkiye 12'ncisi, lise takımı Türkiye 18'incisi ve üniversite takımları Türkiye 4'üncüsü ve 17'ncisi olarak büyük bir başarı elde etmişti. - KAYSERİ