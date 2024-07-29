Talas Belediyesi Kırsal Mahallelerde Gezici Kütüphane Okuma Şenliği Düzenliyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi Kırsal Mahallelerde Gezici Kütüphane Okuma Şenliği Düzenliyor

Talas Belediyesi Kırsal Mahallelerde Gezici Kütüphane Okuma Şenliği Düzenliyor

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik 'Gezici Kütüphane Okuma Şenliği' düzenliyor. Uygulama kapsamında çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

29.07.2024 12:06  Güncelleme: 12:07
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Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik önceki yıllarda hayata geçirdiği 'Gezici Kütüphane Okuma Şenliği' hız kesmeden devam ediyor. 19 Ağustos'a sürecek olan uygulama şimdiye kadar 14 mahallede gerçekleşirken program kapsamında çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

22 kırsal mahallenin tamamını kapsayan ve ilk olarak Kuruköprü'de başlayan etkinliğin on dördüncü durağı Cebir Mahallesi oldu. Haftanın 3 günü düzenlenen uygulama her iki günde bir mahallede devam ediyor. Her yaştan okuyucuya hitap eden kütüphanenin yanı sıra çocuklar için eğlenceli aktiviteler de uygulama kapsamında gerçekleştiriliyor.

Kitap okumanın yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı etkinliklerin de yapıldığı uygulamada geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadara pek çok eğlenceli aktivite çocuklarla buluşuyor.

"Teşekkürler başkan amca"

Etkinliğe katılarak eğitici oyunlarla öğrenirken eğlenmenin de keyfini yaşayan çocuklar da Başkan Yalçın'a teşekkürlerini gönderdi. Çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar mutluluklarını, "Teşekkürler Başkan Amca" sözleriyle ifade etti.

Velilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

Gezici kütüphane ve okuma şenliği uygulamasından küçükler kadar büyükler de oldukça memnun kalıyor. Memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Kırsal Mahallelerde Gezici Kütüphane Okuma Şenliği Düzenliyor - Son Dakika

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