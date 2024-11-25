Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Talas Belediyesi, etkili soğuk ve kar yağışına rağmen kış çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tuzlama ve küreme çalışmalarıyla ulaşımda aksaklık olmaması için 90 kişilik ekip gece gündüz nöbet tutuyor.

25.11.2024 14:52  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, etkili olan soğuk ve kar yağışıyla birlikte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsalda yapılan tuzlama ve küreme çalışmalarıyla Talas'ın yollarında ulaşımın aksamaması amaçlanıyor.

Kar yağışıyla birlikte harekete geçen Talas Belediyesi'nde kış çalışmaları aralıksız sürüyor. 90 kişiden oluşan ekipler, faaliyetlerini 2 vardiya halinde sürdürüyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 4 yıl önce özel olarak kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor. Talas'ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uydu üzerinden izleyerek hızlı şekilde yönlendirmeleri sağlıyor.

6 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 adet greyder, 5 adet kepçe, 6 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, 2 adet elle tuzlama aracı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yoğun olarak çalışıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Yerel, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:32 Kreş tartışması büyüyor Yusuf Tekin’den İmamoğlu’na sert yanıt Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den İmamoğlu'na sert yanıt
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
23:45 Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
23:04 İsrailli haham BAE’de ölü bulundu İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
21:21 Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 16:25:34. #1.13#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.