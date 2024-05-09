Talas Belediyesi Kursiyerleri Huzurevi Sakinlerine Anneler Günü Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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Talas Belediyesi Kursiyerleri Huzurevi Sakinlerine Anneler Günü Ziyareti Yaptı

Talas Belediyesi Kursiyerleri Huzurevi Sakinlerine Anneler Günü Ziyareti Yaptı

Talas Belediyesi Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi öğretmen ve kursiyerleri, Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde kalan yaşlılara Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi. Kursiyerler, ördükleri sepetleri hediye ederken aynı zamanda saç tıraşı da yaptı.

09.05.2024 13:57  Güncelleme: 14:00
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Talas Belediyesi Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezinde Sepet Örücülüğü ve Kuaförlük bölümü öğretmen ve kursiyerleri, Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde kalan yaşlılara Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette büyüklere, ördükleri sepetlere hediye eden kursiyerler, saç tıraşı yapmayı da ihmal etmedi.

Öğretmen ve kursiyerlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, Huzurevinde kalan yaşlıların Anneler Gününü kutlayarak önce kendi ördükleri sepetleri hediye etti, ardından da saçlarını keserek bakımlarını yaptı.

Yapılan ziyaretten ve gösterilen ilgiden son derece memnun kalan yaşlılar, öğretmen ve kursiyerleri dualarla uğurladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Kursiyerleri Huzurevi Sakinlerine Anneler Günü Ziyareti Yaptı - Son Dakika

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