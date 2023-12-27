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Talas Belediyesi Mevlana Mahallesi'ne yeni sosyal donatılar kazandırdı - Son Dakika
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Talas Belediyesi Mevlana Mahallesi'ne yeni sosyal donatılar kazandırdı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokulu ve Abdullah Bağçeci Camii'nde incelemelerde bulunarak, mahalleye yeni sosyal donatılar kazandırdıklarını söyledi. Yalçın, caminin üç ayların başında hizmete sunulacağını da belirtti.

Talas Belediyesi Mevlana Mahallesi\'ne yeni sosyal donatılar kazandırdı
27.12.2023 - 11:44,
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Talas Belediye Başkan Mustafa Yalçın, 85 bin nüfusuyla Türkiye'nin yedinci, Kayseri'nin en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi'ne yeni sosyal donatılar kazandırdıklarını söyledi.

Mevlana Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden anaokulu ve Abdullah Bağçeci Camii'nde incelemelerde bulunan Başkan Yalçın, Mevlana Mahallesi'nin yoğun nüfusun yaşadığı bir mahalle olduğuna dikkat çekerek, "Mevlana Mahallesi'ne yeni sosyal donatılar kazandırmaya devam ediyoruz. Burası 85 bin nüfusuyla Kayseri'nin en büyük mahallesi. 5 yıl içerisinde yeni okullar, kütüphaneler, yeşil alanlar, spor sahaları kazandırdık. Son olarak da bir anaokulu ve bir caminin inşaatı sürüyor. Belediyemize ait arsa üzerine hayırseverimiz Abdullah Bağçeci tarafından yaptırılan camide sona yaklaşmış durumdayız. Kendisine teşekkür ediyorum, Allah hayrını kabul etsin" dedi.

Başkan Yalçın, Abdullah Bağçeci Camii'ni, üç ayların başında hizmete sunmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Talas Belediyesi Mevlana Mahallesi'ne yeni sosyal donatılar kazandırdı - Son Dakika
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