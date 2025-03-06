Talas Belediyesi'nde Espor ve İnovasyon Merkezi Gençlerin Akınına Uğradı - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nde Espor ve İnovasyon Merkezi Gençlerin Akınına Uğradı

Talas Belediyesi\'nde Espor ve İnovasyon Merkezi Gençlerin Akınına Uğradı

Talas Belediyesi'ne ait Türkiye'nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezi, eğitim alan gençlerin sayısını hedeflerin üzerine çıkararak 1080'e ulaştı. Merkez, yazılım, donanım geliştirme, robot tasarımı ve 3D baskı gibi alanlarda gençlerin bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

06.03.2025 13:40  Güncelleme: 13:42
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Talas Belediyesi'ne ait Türkiye'nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezi gençlerin akınına uğruyor. Merkezde yılın üç ayında eğitim görecek gençlerin sayısı hedefleneni aşarak toplam 1080 kursiyere ulaştı.

Yeniliklere kapı açarak öğrenilebilecek bilgi ve becerileri geliştirmesi için eğitim programlarını hayata geçiren merkezde, ocak, şubat ve mart aylarında her hafta 30 yeni öğrenci ve 60 teknoloji takımı deneyim kazanıyor. Haftada 90, ayda 360 ve üç ayda toplam 1080 öğrencinin eğitim almasının planlandığı merkezde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

750 öğrencinin hedeflendiği bu eğitimlere kayıt yaptıran kursiyer sayısı beklentileri aşarak 1080'e yükseldi.

Teknoloji üreten nesiller yetişiyor

Merkezde gençler, yazılım ve donanım geliştirmeleri öğrenerek kendi robotlarını tasarlayıp programlama olanağına sahip oluyor. Arduino eğitimi ile uygulamalı derslerle elektronik ve programlamayı pekiştirerek yenilikçi projeler geliştiriyor. Ayrıca 3D baskı ve modelleme eğitimi sayesinde 3D sistem yazılımları ve yazıcı teknolojilerini kullanarak kendi tasarımlarını dönüştürüyor.

Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Cami karşısındaki Espor ve İnovasyon Merkezi'nde devam eden eğitimlerle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geleceği şekillendiren bireyleri yetiştirmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin tek sabit arenalı Espor ve İnovasyon Merkezini çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Bilim ve teknoloji aşığı gençlerimiz burada bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Gelecek nesillerimiz burada yetişiyor, Teknofest'lerde dereceye giriyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nde Espor ve İnovasyon Merkezi Gençlerin Akınına Uğradı - Son Dakika

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