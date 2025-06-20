Talas Belediyesi\'nden 35 Milyon TL\'lik Gayrimenkul Satışı

Talas Belediyesi'nin ilçede yatırım yapmak isteyenler için satışa çıkardığı gayrimenkul fırsatından 35 milyon 525 bin TL gelir elde edildi. Ali Dağı ve Erciyes manzaralı 31 villa parselinden 7'si alıcı bulurken, 2 daire de yeni sahibine kavuştu.

Meclis Salonu'nda Talas Belediye Başkan Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleşen ihalede Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde toplam 31 adet villa parseli ile Mevlana ve Harman mahallelerinde 2 daire satışa sunuldu. İlk olarak Ali Dağı ve Erciyes manzaralı olan Akçakaya ve Endürlük'teki villa parsellerinin satışına geçildi. Bu bölgedeki parsellerden 7'si yeni sahiplerini buldu.

Ardından Mevlana ve Harman mahallelerinde bulunan 2 dairenin satış ihalesi başladı. Bu 2 daireler de yeni alıcılarına kavuştu. Yapılan ihaleler sonucu 7 villa parseli ve 2 dairenin satışından toplam 35 milyon 525 bin TL gelir elde edildi. Elde edilen bu gelir Talas Belediyesi'nin hayata geçireceği yatırım ve hizmetlerde kaynak olarak kullanılacak. 36 aya varan taksit imkanının sunulduğu diğer parseller için gelecek hafta ile sonraki hafta satış işlemi sürecek.

Detaylı bilgi ve ihale şartnameleri için Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54 numaralı telefonunun 2420, 2421 ve 2422 dahili hatları aranabilir. - KAYSERİ