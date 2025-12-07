Talas; 5.0 hedefine bir adım daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Talas; 5.0 hedefine bir adım daha

Talas; 5.0 hedefine bir adım daha
07.12.2025 11:21  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, dijital dönüşüm stratejisi Talas 5.0 kapsamında masterclass iletişim eğitiminin ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Eğitimde strateji, marka kimliği ve dijital dünyanın rolü değerlendirildi.

Talas Belediyesi; geçen hafta 'Talas'ta Dijital Dönüşüme Stratejik Adım' başlığıyla duyurduğu Talas 5.0 vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda masterclass iletişim eğitiminin ikinci oturumu Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Eğitimin koordinatörü teknoloji uzmanı Ahmet Hamurcu; ikinci oturumun stratejik derinliğine dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu. İlk oturumda Talas 5.0'ın temelini ve dijital dünyanın dönüşümünü anlattıklarını hatırlatan Hamurcu, bu kez vizyonun nasıl uygulanacağına odaklandıklarını söyledi. Hamurcu konuşmasında şunları kaydetti;

"Bu hafta masterclass oturumlarımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Talas 5.0'ın ne olduğunu, dünyanın nereye gittiğini, teknolojinin nasıl değiştiğini ve bunun yaşam biçimimizi nasıl dönüştürdüğünü konuşmuştuk. Bu oturumda ise bu stratejiyi nasıl geliştireceğimizi, nasıl uyum sağlayacağımızı, hangi konumda olduğumuzu ve nereye gideceğimizi değerlendiriyoruz. Bugünün ana başlıkları; strateji, marka kimliği ve itibar. Dijital dünyada kiminle konuşuyoruz, nasıl algılanıyoruz, bulunduğumuz mecralarda kriz ortamlarını nasıl fırsata çevirebiliriz, riskleri nasıl yönetebiliriz bunlar üzerinde duruyoruz. Burada üç temel kavram öne çıkıyor: strateji, analiz ve hedef kitle."

Hamurcu; dijital dönüşümün yalnızca teknolojiyle değil insan odağıyla mümkün olduğunun altını çizerek, Talas 5.0'ı konumlandırırken endüstrinin evrelerinden topluma uzanan süreci hatırlattı. Hamurcu; "Endüstri 1.0'dan 4.0'a kadar teknoloji sürekli gelişti ancak Toplum 5.0 ya da Endüstri 5.0 süreci bize şunu gösterdi: İnsanın dokunuşu olmadan gerçek bir dijital dönüşüm mümkün değil. Sadece bir post paylaşmak ya da reels videosu üretmek iletişim değildir. Yapılan her hamle birbiriyle bağlantılı, birbirini tetikleyen bir sistemin parçasıdır. Bu nedenle tüm dijital platformlarda dört temel hedefimiz var: Elde etmek, dönüştürmek, büyütmek ve ölçmek" ifadelerini kullandı.

Kapsayıcı bir yol haritası sunuyor

Talas Belediyesinin dijital çağın gerekliliklerini yakalayan, insanı merkeze alan ve kurumsal iletişimde güçlü bir yol haritası ortaya koyan Talas 5.0 vizyonu kapsamında eğitimlerin devam edeceği belirtildi. Belediye yöneticileri ve personelin katıldığı ikinci oturum, Talas'ın teknolojik dönüşüm yolculuğunda stratejik bir kilometre taşı olarak değerlendirildi. Programa başkan yardımcıları, birim müdürleri, şefler ve ilgili personel katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Dijital Dönüşüm, Yerel Yönetim, Teknoloji, Belediye, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas; 5.0 hedefine bir adım daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

10:35
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
10:12
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş’tan iddialı sözler: Türkiye’nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar
Son ankette ezber bozan sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:51:59. #7.12#
SON DAKİKA: Talas; 5.0 hedefine bir adım daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.