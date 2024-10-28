Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve belediye yöneticilerinin isimleri kullanılarak yapılan dolandırıcılığa itibar edilmemesi istendi.
Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, dolandırıcıların lösemi ve SMA hastalarına yardım adı altında belediye yöneticilerinin isimlerinin kullanıldığı belirtildi. Açıklamada bu tip dolandırıcılık yöntemlerine itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Talas Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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