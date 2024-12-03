Talas Belediyesi\'nden Engellilere Özel Bakım ve Onarım Hizmeti

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Talas Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen programda Türkiye'de ilk olan engelli araçları bakım onarım ve tadilat hizmeti büyük övgü aldı. Engelliler adına konuşan Recep Ötün, "Aracımızı gelip alıp tamir edip bize veriyorlar. On numara bir hizmet. Allah sizden razı olsun" dedi.

Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Talas Belediyesi Teknik Birimler Atölyesi Engelli Aracı Bakım ve Onarım Ünitesinde bir program düzenlendi. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra birim müdürleri, engelliler ve aileleri katıldı.

"Buradaki hadise gözlerdeki mutluluk"

Sohbet havasındaki programda konuşan Başkan Yalçın, "Bugün Dünya Engelliler Günü. Gönül ister ki keşke böyle bir gün olmasa ama insanın doğduğu yer nasıl yazısıysa yaşamı da yazısı oluyor. Bunların içerisinde mutlu olmaya çalışmak, devlet millet işbirliğiyle el ele vererek, yerel yönetimler olarak biz belediyeler de sürekli vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak adına görev yapıyoruz. Bunlardan biri de engelli kardeşlerimizin araçlarıyla ilgili bir hizmet veriyoruz. Araçların bakım onarımı bir ihtiyaçtı. Yolda kalan kardeşimiz bizi arayarak aracı orada tamir edilebilecekse ediliyor, yoksa atölyeye getiriliyor. Kendisi de evine bırakılıyor. Bakımı yapıldıktan sonra araç kendisine teslim ediliyor. Bu hizmet 4 yıldır devam ediyor. Şimdiye kadar 1195 araç bakım gördü. Sadece Kayseri merkezde değil çevre illerden bakım taleplerine ulaşıyoruz. Buradaki hadise maddi değil gözlerdeki mutluluk. Allah devletimize zeval vermesin. Herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi.

"Sosyal hizmetlerde çığır açan belediyecilik"

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Başkan Yalçın'dan övgüyle bahsederek, "Bu ortam beni ziyadesiyle memnun etti. Talas Belediyemizin engelli kardeşlerimizin araçlarını tamir olayını biliyordum ama böyle teşekküllü bir altyapı beklemiyordum, tebrik ediyorum. Artık AK Parti belediyeciliği su, kaldırım, yol hizmetlerinin çok ötesine geçip sosyal hizmetlerde çığır açacak hizmetlere imza attı. Bu inceliği düşünmek herkesin harcı değil. Mustafa başkanımızın inceliği ve zarifliğinden sizlere bir damla yansıdı. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşlar ve aileleri de araçlarına yönelik bakım onarım ve tadilat hizmetinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Engelliler adına konuşan Recep Ötün, "Arkadaşlar arızamız olduğunda geliyor, hallediyorlar, araçlarımızı getiriyorlar. Uzun süre de beklemiyoruz. Allah sizden razı olsun başkanım, işiniz gücünüz rast gelsin. Dışarıda bizlerin veremeyeceği paralar isteniyor. On numara bir hizmet" dedi.

Türkiye'de bir ilk

Konuşmaların ardından Türkiye'de ilk defa Engelli Atölyesi Bakım ve Onarım Ünitesinde üretilen güneş enerjisi ile şarj olan engelli aracı ile uzaktan kumandalı refakatçi aracının tanıtımı yapıldı. - KAYSERİ