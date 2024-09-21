Talas Belediyesi\'nden İhale Duyurusu: Büfe ve Kır Bahçesi Kiraya Verilecek

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Talas Belediyesi tarafından verilen ilanla Harman Mahallesi Ali Dağı Mesire Alanı içinde bulunan 30 metrekare yüzölçümüne sahip büfe ve kır bahçesinin açık teklif usulü ihale ile kiraya verileceği duyuruldu.

İlanda, "Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddeleri gereğince 3 yıl süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonu'nda encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 02.10.2024 Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ