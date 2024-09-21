Talas Belediyesi'nden İhale Duyurusu: Büfe ve Kır Bahçesi Kiraya Verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi'nden İhale Duyurusu: Büfe ve Kır Bahçesi Kiraya Verilecek

Talas Belediyesi\'nden İhale Duyurusu: Büfe ve Kır Bahçesi Kiraya Verilecek

Talas Belediyesi, Harman Mahallesi'nde bulunan 30 metrekarelik büfe ve kır bahçesinin 3 yıl süreyle kiralanması için açık teklif usulü ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhale, 02.10.2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

21.09.2024 15:20  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi tarafından verilen ilanla Harman Mahallesi Ali Dağı Mesire Alanı içinde bulunan 30 metrekare yüzölçümüne sahip büfe ve kır bahçesinin açık teklif usulü ihale ile kiraya verileceği duyuruldu.

İlanda, "Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddeleri gereğince 3 yıl süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonu'nda encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 02.10.2024 Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Belediye, kayseri, Ekonomi, Emlak, Yerel, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden İhale Duyurusu: Büfe ve Kır Bahçesi Kiraya Verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
14:21 Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
11:19 İran’dan gövde gösterisi Pezeşkiyan, İslam ülkelerine “Birlik“ çağrısı yaptı İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine "Birlik" çağrısı yaptı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
08:36 Fenerbahçe’nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
01:27 Doğalgaza zam olacak mı Faturalandırmada yeni model nasıl olacak Bakan Bayraktar açıkladı Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı
00:35 Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 17:10:54. #1.11#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nden İhale Duyurusu: Büfe ve Kır Bahçesi Kiraya Verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement