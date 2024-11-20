Talas Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü Etkinliği

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Talas Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle söyleşi ve konser programı düzenlenecek.

Konuşmacı yazar Ömer Uzunoğlu'nun söyleşisi ile Anadolu Rock grubu üyeleri Samir Alşanov ve Fatih Özçevik'in keman ve gitarla gerçekleştireceği konserde gönüllerin ve kulakların pası silinecek.

23 Kasım 2024 Cumartesi günü Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde saat 19.30'da başlayacak program, Talas Belediyesi'nin daha önceki etkinliklerinde olduğu gibi halka açık olarak ücretsiz şekilde izlenebilecek. - KAYSERİ