Talas'ta işçilere yangın eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Talas'ta işçilere yangın eğitimi

Talas\'ta işçilere yangın eğitimi
07.06.2026 10:27  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, personelin yangınlara karşı bilinçlenmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi düzenledi. Eğitimde doğru müdahale, hızlı ihbar ve güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Talas Belediyesi; personelin muhtemel yangınlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Talas Belediyesinin teknik birimler şantiyesinde görev yapan işçilere yönelik yangın eğitimi düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimde, yangın anında doğru müdahale ve hızlı ihbarın önemi anlatıldı. Hangar içerisinde kurulan sinevizyon sistemi eşliğinde gerçekleştirilen sunumda, yangınla mücadelede ilk dakikaların hayati önem taşıdığı vurgulandı. İtfaiye ekipleri, çalışanlara özellikle yangın ihbarı sırasında verilmesi gereken bilgilerin önemine dikkat çekti. Yangının meydana geldiği binanın kat yapısı, çevre şartları ve arazi eğimi gibi detayların ihbar esnasında paylaşılmasının, olay yerine uygun araç ve ekipman yönlendirilmesini sağladığı ifade edildi. Bu sayede yangına daha hızlı ve etkili müdahale edilerek büyümeden kontrol altına alınmasının mümkün olduğu belirtildi.

Eğitimde ayrıca yangın türleri, ilk müdahale yöntemleri ve alınması gereken güvenlik tedbirleri hakkında da bilgiler verildi. Personelin can ve mal güvenliğini önceleyen eğitim faaliyetlerinin belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi, Yerel Haberler, İtfaiye, Eğitim, Talas, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ta işçilere yangın eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
10:08
Gülistan Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı Son mesajı “korkuyorum“ olmuş
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı "korkuyorum" olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:35:33. #7.13#
SON DAKİKA: Talas'ta işçilere yangın eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.