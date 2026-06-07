Talas\'ta işçilere yangın eğitimi

Talas Belediyesi; personelin muhtemel yangınlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Talas Belediyesinin teknik birimler şantiyesinde görev yapan işçilere yönelik yangın eğitimi düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimde, yangın anında doğru müdahale ve hızlı ihbarın önemi anlatıldı. Hangar içerisinde kurulan sinevizyon sistemi eşliğinde gerçekleştirilen sunumda, yangınla mücadelede ilk dakikaların hayati önem taşıdığı vurgulandı. İtfaiye ekipleri, çalışanlara özellikle yangın ihbarı sırasında verilmesi gereken bilgilerin önemine dikkat çekti. Yangının meydana geldiği binanın kat yapısı, çevre şartları ve arazi eğimi gibi detayların ihbar esnasında paylaşılmasının, olay yerine uygun araç ve ekipman yönlendirilmesini sağladığı ifade edildi. Bu sayede yangına daha hızlı ve etkili müdahale edilerek büyümeden kontrol altına alınmasının mümkün olduğu belirtildi.

Eğitimde ayrıca yangın türleri, ilk müdahale yöntemleri ve alınması gereken güvenlik tedbirleri hakkında da bilgiler verildi. Personelin can ve mal güvenliğini önceleyen eğitim faaliyetlerinin belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi. - KAYSERİ