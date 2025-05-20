Talas Belediyesi'nden Renkli Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi'nden Renkli Etkinlikler

Talas Belediyesi\'nden Renkli Etkinlikler

Talas Belediyesi, Türkçe Sokağı'nın açılışı ve Koyun Güzellik Yarışması ile dikkat çekti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler, çok sayıda katılımcının ilgisini çekti.

20.05.2025 12:58  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz hafta sonu Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler büyük dikkat çekti.

Kültür sanat başta olmak üzere sosyal, sportif ve tarımsal etkinliklerin merkezi olarak öne çıkan Talas Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği Türkçe Sokağı açılışı ve Koyun Güzellik Yarışması ile yine dikkatleri üzerine çekti. Ali Saip Paşa Caddesi üzerinde oluşturulan Türkçe Sokağı'nın açılışı Cumartesi günü yapıldı. Protokolün yanı sıra Türkçeye gönül vermiş onlarca akademisyen, öğrenci, şair ve yazarın katılımıyla gerçekleşen açılış renkli görüntülere sahne oldu. Talas'ta hafta sonunun bir diğer dikkat çeken etkinliği ise ile de France Koyun Irkı Festivali oldu. 4 kategoride güzellik yarışmasının da düzenlendiği etkinlik de birbirinden güzel koyunlar ve kuzular podyuma çıktı. Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da katılımcıların yer aldığı festivalde dereceye giren üreticilere ödüller verildi.

Hafta sonu etkinliklerini değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Talas'ta her günü dolu dolu geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda hafta sonu iki güzel etkinliğe imza attık. Hem Türkçe Sokağının açılışını yaptık hem de Koyun Güzellik Yarışması düzenledik. İkisi de renkli görüntülere sahne oldu, büyük ilgi gördü. Talas'ta benzer etkinliklerimiz sürecek" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güzellik Yarışması, Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Festival, Talas, Tarım, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Renkli Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM: Gazze’deki evlerin yüzde 92’si İsrail saldırılarında hasar gördü BM: Gazze'deki evlerin yüzde 92'si İsrail saldırılarında hasar gördü
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
Kalça kemiği kırılan Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin’den haber var Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Nihat Kahveci Galatasaray’ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı Nihat Kahveci Galatasaray'ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

13:43
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
13:32
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
19:26
Duyanlar akıl sır erdiremedi Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
19:09
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
19:09
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
18:59
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
18:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 14:16:59. #7.13#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nden Renkli Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.