Talas Belediyesi'nden Yeni Gayrimenkul İhaleleri - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Yeni Gayrimenkul İhaleleri

Talas Belediyesi\'nden Yeni Gayrimenkul İhaleleri

Talas Belediyesi, 12 Mart'ta gerçekleştireceği ihale ile mülkiyetinde bulunan 4 dükkan, 25 daire ve 1 dubleks villayı satışa sunacak. İhaleler, çeşitli adreslerde kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

03.03.2025 12:45  Güncelleme: 12:46
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Talas Belediyesi ilçede yatırım yapmak isteyenler için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda mülkiyeti belediyeye ait 4 dükkan, 25 daire ve 1 dubleks villa 12 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak.

Talas Belediyesi Meclis Salonunda saat 15.30'da yapılacak olan ihale ile Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi No: 84/A, 84/B, 84/C ve 84/D adreslerindeki dükkanlar kapalı teklifle satılacak. Ardından devam edecek ihaleyle Becen Mahallesi Ortanca Caddesi No: 19/3-D Melikgazi adresindeki dubleks villanın satışı, açık artırma şeklinde yapılacak. Bu ihaleden sonra Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi No: 84 adresi ile yine aynı mahalledeki Anayurt Caddesi Neslihan Apartmanı'nda yer alan değişik kat ve cephelerdeki toplam 25 dairenin satışı açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Ayrıca Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi No: 10/1 Talas adresindeki büfe 3 yıllığına açık teklif ile kiraya verilecek. Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak. İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Yeni Gayrimenkul İhaleleri - Son Dakika

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